Россияне назвали главный критерий постного меню

Главным критерием постного меню для 43% россиян стала его польза и ощущение легкости в организме. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социальной сетью «Одноклассники».

При этом строго соблюдают пост только 9% респондентов, а 46% не придерживаются его вовсе. Чаще всего из рациона на это время пропадают мясо, колбасы, сладкое и выпечка.

Самыми популярными постными блюдами стали овощные салаты и винегрет, а также каши и другие блюда из круп. Их рецепты чаще всего берут из соцсетей или у друзей и родных. При этом более 75% респондентов заявили, что хотели бы видеть больше постных рецептов и подборок в интернете.

Всего в исследовании приняли участие две тысячи респондентов из России старше 18 лет.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какими продуктами можно восполнить дефицит белка в Великий пост.