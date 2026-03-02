Гастроэнтеролог Кашух рассказала, что чечевица, нут и тофу помогут заменить мясо в Великий пост

Великий пост — время, когда многие отказываются от мяса. Чтобы рацион оставался полноценным, важно включить в него продукты, содержащие растительный белок, железо и витамины группы B. Эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух, рассказала RT , что одной из основных альтернатив мясу в пост становятся бобовые: горох, чечевица, фасоль, нут.

Эти продукты богаты белком и клетчаткой, хорошо насыщают и помогают поддерживать уровень энергии. Также хорошими вариантами замены мяса являются соевые продукты: тофу, темпе, соевое молоко.

«По содержанию белка они близки к продуктам животного происхождения и подходят для приготовления горячих блюд, салатов и супов», — сказала врач.

Она отметила, что важно выбирать качественные продукты с минимумом добавок. Орехи и семена — миндаль, грецкие орехи, тыквенные и подсолнечные семечки — помогут дополнить рацион. Они обеспечивают организм полезными жирами и растительным белком, но из-за высокой калорийности их стоит употреблять в ограниченном количестве.

Гречка, киноа и другие цельнозерновые крупы также содержат необходимые макро- и микроэлементы, витамины группы B и являются хорошим источником растительного белка. В сочетании с бобовыми они формируют полноценный белковый профиль рациона, подчеркнула доктор.