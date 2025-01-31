Россияне начали скупать лотерейные билеты

По итогам 2024 года число покупок лотерейных билетов в России увеличилось на 30% относительно итогов 2023-го. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс».

Средняя стоимость билета в 2024 года увеличилась до 210 рублей. При этом в 2022-м этот показатель составлял 112 рублей, а спустя год — 155 рублей. В основном россияне покупают сразу несколько билетов.

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов связал рост объема продаж лотерейных билетов с большим количеством рекламы, например в Сети серьезно усилилась таргетированная реклама. Наиболее часто россияне покупают лотерейные билеты к 8 марта, 23 февраля и Новому году.

Ранее стало известно, что победитель «Новогоднего миллиарда» от «Столото» получит на руки 781 598 156 рублей с учетом прогрессивной шкалы налога 22%.