Россияне начали пытаться брать кредиты после установки самозапрета на «Госуслугах»

«Ведомости»: россияне обращаются за займами после самозапрета на «Госуслугах»

Ежедневно около 200 россиян обращаются за займами в финансовые организации, несмотря на установку самозапрета через портал «Госуслуги». Об этом сообщили «Ведомости» .

За несколько дней с момента внедрения нововведения количество таких случаев возросло вдвое: 1 марта 0,7% установивших самозапрет клиентов попытались взять кредит, 2 марта — 0,9%, 3 марта — уже 1,5%.

На тенденцию обратили внимание представители ВТБ, «Лайм-займа», «Почта банка», «Мигкредита», Webbankir, «Саммита», «Займера» и других организаций. Их представители предположили, что это связано либо с низкой осведомленностью населения, либо с их намеренными попытками проверить, хорошо работает ли новая функция на «Госуслугах».

Ранее россиянам рассказали о способах установления самозапрета на кредиты и о подводных камнях, с которыми граждане могут столкнуться.