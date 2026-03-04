Россияне начали обращаться в больницы из-за клещей

В медицинские организации России начали поступать первые обращения из-за клещей. Об этом сообщил Роспотребнадзор в МАХ .

«Регистрируются обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей», — заявили в ведомстве.

Таяние снега способствует перемещению мелких животных в населенные пункты и жилые объекты, весной также начинается сезон активности клещей. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению зооэнтомологического мониторинга.

Зима с обильным количеством снега создала благоприятные условия для выживания комаров и клещей, предупредил ранее старший научный сотрудник лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Антон Гончаров.