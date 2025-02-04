Россияне начали массово скупать экзотический алкоголь

Компания Нильсен: спрос на экзотический алкоголь в России вырос на 93%

Россияне стали чаще покупать экзотические спиртные напитки. Спрос на них в 2024 году вырос на 93,1%. Об этом сообщила газета «Коммерсант» .

Журналисты сослались на данные компании «Нильсен». Больше всего вырос спрос на соджу — традиционный алкоголь в Корее. Россияне стали покупать его на 348% чаще. Также покупателям понравилась грузинская чача, спрос вырос на 61%. Не остались без внимания французский кальвадос (13,2%) с итальянской граппой (11,7%).

Руководитель аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз объяснил ажиотаж формированием «нового» среднего класса, готового пробовать алкоголь, который раньше не вызывал интереса.

Ранее пресс-служба Росалкогольтабакконтроля сообщила, что в прошлом году упало общее производство спиртных напитков в стране. Выпуск алкогольной продукции сократился на 1,8% — с 191,6 до 188,1 миллиона декалитров.