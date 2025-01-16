Производство алкоголя в России показало снижение третий год подряд

В 2024 году в России упало общее производство алкоголя. Такая тенденция наблюдается третий год подряд. Об этом сообщила пресс-служба Росалкогольтабакконтроля.

За минувший год выпуск алкогольной продукции сократился на 1,8% — с 191,6 до 188,1 миллиона декалитров. Сильнее всего снизилось производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции. По сравнению с 2023-м, показатели упали на 64,8%, 56,1% и 50,4% соответственно.

Рост зафиксировали в сегменте крепкого алкоголя. Производство водки в России в 2024 году увеличилось на 3% и составило 82,8 миллиона декалитров, коньяка — на 10,2% до 9,7 миллиона декалитров.

Ранее россиян предупредили об увеличении цен на пиво на 10% в 2025 году. Пивовары объяснили это ростом стоимости акцизов, ростом инфляции и подорожанием сырья.