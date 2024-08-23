Россияне начали активнее предохраняться

«Ведомости»: за полгода россияне потратили на контрацепцию рекордные 19,3 млрд

По итогам первых шести месяцев этого года траты россиян на презервативы и противозачаточные препараты увеличились на 15,57%, достигнув 19,3 миллиарда рублей. Данные аналитической компании DSM Group оказались в распоряжении «Ведомостей» .

Авторы статьи уточнили, что за первое полугодие 2023-го аптеки получили от продажи средств контрацепции 16,7 миллиарда рублей, а за аналогичный период 2022-го — 17,2 миллиарда рублей.

По количеству контрацептивов в аптечных сетях продажи возросли на 8-10%. При этом на маркетплейсе Wildberries товары этой категории стали востребованнее на 25%.

Эксперты объясняют повышенный интерес к контрацептивам у россиян растущей осведомленностью молодежи в вопросах полового воспитания.

Ранее аналитики Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщили, что россияне чаще всего покупают в онлайн-магазинах еду. За первое полугодие 2024-го жители страны потратили на продукты 588 миллиардов рублей.