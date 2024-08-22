Стало известно, что россияне чаще всего покупают в Сети

По итогам первых шесть месяцев этого года продукты питания стали самой востребованной категорией товаров в российском онлайн-ретейле, обогнав технику и одежду. Данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) оказались в распоряжении РБК .

Общий объем рынка e-commerce увеличился на 40% год к году и достиг 3,9 триллиона рублей. При этом на еду жители России потратили 588 миллиардов рублей, или 15,8% от общего числа всех заказов через Интернет.

Чаще всего заказывали товары в Сети жители Севастополя (+113%), Чеченской Республики (99%) и Крыма (92%).

По уровню проникновения e-commerce лидирует Чукотка, где 34,8% всей розницы население покупает в онлайн-режиме. Эксперты объяснили такой спрос на продукты в Сети расширением каналов доставки и ассортимента.

Ранее россиянам сообщили о предстоящем подорожании люксового шоколада до 40%. Это связанно с плохим урожаем какао-бобов.