Россияне начали 2025 год со спорта и обновления гардероба

«ВКонтакте»: в России самыми популярными в начале года стали спортивные услуги

Среди россиян в начале года вырос интерес к спорту и покупке одежды. О этом сообщила пресс-служба соцсети «ВКонтакте» .

Специалисты компании проанализировали более пяти миллионов товаров и услуг, которые бизнес-сообщества предлагают пользователям. В новогодние праздники жители России часто открывали такие категории как «хобби и развлечения», «дом и дача», «транспорт». Также большой интерес пользователи проявили к покупке электроники, продуктов и одежды.

«Женщины в эти новогодние праздники стали активнее интересоваться товарами для геймеров (число контактов выросло на 115%), предметами гардероба (+73%) и электроникой (+22%), а мужчины — ремонтом и строительством (+125%), товарами для животных (на 99%), дома и дачи (на 80%)», — отметили в «ВКонтакте».

Среди услуг самыми популярными оказались туризм и отдых, СПА, фитнес и массаж. Также среди мужчин и женщин вырос интерес к услуге «вождение снегоходов» и «экстремальные виды спорта».

По данным аналитиков, по сравнению с прошлым годом утратили популярность запросы, связанные с ремонтом окон, отделочными работами и установкой ПО.

Ранее «ВКонтакте» обошла видеохостинг YouTube по месячному охвату российских пользователей. В декабре соцсеть использовали 92 миллиона россиян, а YouTube — 89,6 миллиона.