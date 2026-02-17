Сегодня 15:13 «Золотая курица» на прилавках испугала россиян: кило филе за 700 рублей — новая норма? Глава исполкома НМА Юшин: куриное мясо в России не подорожало 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Экспорт

Магазины

Деньги

Продукты

Покупки

Цены на куриное мясо начали пугать россиян вслед за дорогущими огурцами. В некоторых магазинах стоимость за килограмм филе достигла уже 700 рублей. Что происходит с ценами на курицу и когда покупателям стоит ждать изменений, разбирался 360.ru.

Сколько сейчас стоит куриное мясо Фото шокирующего ценника на куриное филе сегодня опубликовал телеграм-канал «Новости Москвы». «Цены на курицу начали кошмарить россиян. За один килограмм филе грудки просят почти 700 рублей», — констатировали журналисты. Судя по всему, куриное мясо решило не отставать от огурцов.

Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Что происходит на рынке на самом деле На самом деле в России нет роста цен на курицу — в опте стоимость не превышает 300 рублей, рассказал 360.ru руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. «Цена намного ниже, чем в мире, во многих странах. Поэтому экспорт большой, у нас рекордное потребление. Цены сегодня на курицу ниже, чем два года назад. По сравнению с декабрем они упали, заметьте, неоптовые», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что оптовые цены на свинину сейчас на 24% ниже, чем год назад.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Чем обусловлена стоимость мяса Мясо в упаковке стоит дороже, чем развесное, отметил Юшин. «Сама упаковка стоит денег. В прошлом году правительство решило, что нужно повысить экосбор за утилизацию упаковки. Причем там рост не на десятки процентов, а часто в разы», — добавил он. Динамика цен на мясо долгое время была гораздо более спокойной, чем на другие товары. Потребление продукта все время росло.

Люди сокращали потребление масла, молочки, йогуртов, рыбы. Это разумный выбор. Поэтому у нас в 2024 году был рекордный уровень потребления мяса — 83 килограмма. Выше, чем в средних богатых странах. Там 82. Это по классификации ООН у нас 83. Это о чем говорит? О том, что в небогатой стране у населения есть возможность столько мяса в год приобретать. Сергей Юшин

Зачастую люди платят за бренд, констатировал эксперт. И при этом продукция одного и того же производителя на разных фабриках может немного отличаться, в том числе по упаковке. «Если я вкладываю в бренд, если я нанимаю Бузову, чтобы она ела мою куриную грудку, то мне надо это закладывать в цену. Но какие-нибудь сумасшедшие, которые посмотрели, что Бузова ест грудку и поэтому так хорошо поет, тоже начинают платить мне 700 рублей. Это их выбор», — объяснил специалист.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

При этом нельзя исключать, что покупатели могут начать чаще делать выбор в пользу курицы другого производителя — с более низкими ценами, тогда популярная марка начнет снижать свои цены. «Это же розничные сети. Очень грамотные, умные, образованные, интеллектуальные, с искусственным интеллектом устанавливающие цены люди. Когда они понимают, в каком регионе, с каким демографическим составом, сколько пенсионеров, какой доход, тогда им подсказывает система ценообразования: слушайте, здесь мы можем продать не по 600, а по 690. Потому что здесь люди, которые работают в Роскосмосе, с отличными зарплатами», — рассказал Юшин. Важную роль играет место покупки. Эксперт привел пример, когда обычная вода в аэропорту стоит в разы дороже, чем в простом магазине.

Все познается в сравнении. У нас мясо недорогое. Если бы оно было дорогим, мы бы в прошлом году не смогли вывезти за рубеж 450 тысяч тонн птицеводческой продукции. Да, там и лапки есть куриные, за которые китайцы платят в среднем за килограмм 200-300 рублей. Почему? А потому, что считают деликатесом, вкусненько для них. А у нас это стоит 50-30 рублей, потому что никому не надо. Сергей Юшин

Ждать ли снижения цен на курицу? Стоимость курицы складывается из множества компонентов, включая логистику, корма, аминокислоты и ветеринарные препараты. «Поэтому я сегодня не буду говорить о ценах. Во-первых, у нас после Нового года несколько факторов сработало. Праздники были длительные, и люди истощились. Сейчас немножко зарплаты начинают получать, но люди посмотрели, как выросла коммуналка, как вырос транспорт, как выросли другие вещи, и начинают менять свою корзину потребления», — сказал Юшин.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Во-вторых, большая часть населения сейчас хранит деньги на вкладах, что влияет на потребление, которое, по мнению Юшина, в ближайшее время расти не будет. И на самом деле лучшим вариантом была бы ситуация его стагнирования, но хотя бы не падения. «По мясу будет определенная стагнация, так как мы уже на высоком уровне потребления, сами понимаем, что дальше расти такими темпами, как раньше, невозможно. А производство у нас не падает», — заверил собеседник 360.ru. Предложение при этом будет давить на рынок и оптовые цены.

В ближайшее время я не вижу предпосылок для существенного изменения оптовых цен. Сергей Юшин

Как сделать рынок мяса более устойчивым? Чтобы отрасль чувствовала себя более устойчивой и не было сокращения производства, рентабельность должна стать приемлемой. «Второе — нам надо развивать экспорт, потому что, вывозя что-то избыточное за рубеж, мы повышаем рентабельность и можем не только за счет повышения цен внутри рынка, но и за счет того, что зарабатываем, продавая за границу, иметь более приемлемую рентабельность здесь», — сказал Юшин. Роль экспорта крайне важна, но он возможен, если есть достаточный объем продукции. «Основные два вида мяса, которые мы употребляем, — это птица и свинина. На них приходится порядка 84% в нашей мясной корзине. По этим продуктам я пока не вижу сигналов, чтобы ситуация беспокоила потребителей», — заключил специалист.