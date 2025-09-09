Россияне до 1 октября смогут выбрать форму получения льгот

Имеющие право на получение мер социальной поддержки и федеральных льгот россияне должны выбрать форму получения указанных услуг до 1 октября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

В документе говорится, что россияне могут получить набор соцуслуг в денежной или натуральной форме. Вторая форма предусматривает путевки в санаторий, выдачу медицинских изделий или лекарственных препаратов, бесплатный проезд на междугородном транспорте и пригородных электричках к месту лечения и обратно.

Если же получателю эти услуги не нужны, то он может выбрать деньги. В случае отказа от всех видов услуг размер компенсации составит 1728,46 рубля в месяц. Получатель может, например, оставить за собой право на путевку в санаторий, но отказаться от льготных лекарств и получить за них выплату.

Для выбора нужно подать заявление в Социальный фонд через «Госуслуги» до 1 октября, МФЦ или клиентскую службу.

