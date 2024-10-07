Цена на красную икру в России выросла в 1,5 раза

«Известия»: цена на красную икру выросла в 1,5 раза и еще взлетит к Новому году

В России дорожает красная икра, по сравнению с прошлым годом стоимость выросла на 25%, а по некоторым данным — в 1,5 раза. Как сообщили «Известия» , цена на этот продукт может вырасти к Новому году еще на 10%.

«В этом году к завершению путины мы видим повышение стоимости красной икры до 25% по сравнению с 2023-м. Основные факторы роста — небольшой объем производства в 2024-м на фоне роста спроса», — сообщил изданию председатель Рыбного союза Александр Панин.

Причиной низкого объема добычи стал «нерыбный год» — рыбы выловили почти на 100 тысяч тонн меньше, чем планировали.

«Скачок цены составил минимум 1,5 раза. Причем это не предел. <…> Сейчас еще распродаются запасы с прошлого года, но они уже на исходе. Поэтому сколько будет стоить икра к Новому году, никто не знает», — заявил вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин.

В августе заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев заявлял, что нет никаких предпосылок к подорожанию красной икры к Новому году. Он подчеркнул, что цены повышаются спекулятивно на фоне слухов.