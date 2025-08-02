Россиянам запретят держать дома тюленей и лис

В перечень запрещенных к содержанию животных с 1 сентября попадут лисы, росомахи, тюлени, львы и другие дикие виды. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Правительство России подготовило перечень животных, запрещенных к содержанию, который вступит в силу с 1 сентября 2025 года на шесть лет, до 1 сентября 2031 года. В него внесли львов, тигров, росомах, снежных барсов, лисиц, волков.

Домашними питомцами не смогут стать также тюлени, моржи, собаки динго, пумы, сервалы, ягуары, все представители семейства медвежьих и некоторые другие.

Ранее у блогера в Сургуте по жалобе соседей изъяли льва. Животное содержалось во дворе частного дома в СНТ «Монтажник». Хотя владелец утверждал, что тратил на питомца по 160 тысяч рублей в месяц, местные жители обвиняли его в кормлении хищника кошачьи кормом.