У блогера в Сургуте изъяли льва

Специалисты проверили условия содержания льва в Сургуте и забрали его в приют. Об этом сообщила в Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова.

Местные жители пожаловались на содержание хищника в неволе. По согласованию с прокуратурой ХМАО-Югры специалисты Росприроднадзора и ветеринар в сопровождении правоохранителей провели проверку и решили изъять льва. Животное временно отвезли в Нефтеюганский район на базу «Парус» благотворительного фонда «Благодарность».

«Сейчас лев уже направлен в безопасные условия. Его ждет карантин, медицинское обследование и последующее размещение в просторном вольере», — сказала Родионова.

Лев жил во дворе частного дома в СНТ «Монтажник» у сургутского блогера Амирхана Магомедова. Соседи пожаловались, что он кормил животное кошачьим кормом и не следил за его здоровьем. Сам мужчина в разговоре с РИА «Новости» отверг все обвинения и заявил, что тратил на экзотического питомца по 160-170 тысяч рублей в месяц.

Содержание львов в домашних условиях запрещено, напомнили «Известия». Это опасно как для животных, так и для их хозяев.