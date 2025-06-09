Россиян предупредили о повышении тарифов ЖКХ

Депутат Якубовский: тарифы ЖКХ с 1 июля проиндексируют в среднем на 11,9%

Ближайшая плановая индексация тарифов ЖКХ произойдет 1 июля. Уровень повышения зависит от региона, сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%», — сказал он.

Повышение платы депутат связал с необходимостью модернизировать инфраструктуру, компенсировать затраты на вывоз бытовых отходов. Наименьшая индексация произойдет в регионах, где и так высокая плата и широкие меры поддержки. Среди них Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чечня и Ненецкий автономный округ, где плата повысится на 4-6%.

Значительное подорожание коммунальных услуг произойдет в Пермском крае — на 21,1%. В Архангельской области платежи увеличатся на 20%, на Кузбассе рост составит 19,8%, в Северной Осетии — 19,1%, в Мордовии и Челябинской области — 18%, Татарстане и Дагестане — 17,5%.

Россиян ожидает также сезонное отключение горячей воды. Коммунальщики проведут профилактику систем централизованного водоснабжения.