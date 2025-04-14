Юрист предупредил, чем обернется нелегальная сдача квартиры

Собственники квартир, сдающие жилье без оформления и уплаты налогов, могут получить не только штраф, но и реальный тюремный срок. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Анастасия Билялова.

Специалист отметила, что закон не запрещает сдавать в аренду или найм собственное жилье. Тут главное помнить о необходимости заключить договор.

Во-первых, этот документ защитит интересы стороны. Во-вторых, позволит уплачивать налог с дохода: до пяти миллионов рублей — это 13% годовых, а за все, что свыше — 15%.

При отсутствии договора проблемы могут возникнуть у любой из сторон. К примеру, жильцы не оплатят сломанные вещи или не заплатят проживание.

Кроме того, Федеральная налоговая служба может оштрафовать за непредставление декларации. Штраф составит 5% от суммы неуплаченного налога, причем за каждый месяц просрочки. Кроме того, начисляются пени.

«Если сумма за три года превысила 2,7 миллиона рублей, предусмотрена уже уголовная ответственность», — предупредила юрист.

Возможен и штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а также принудительные работы до года, арест до шести месяцев или лишение свободы до года.

Ранее появилась информация, что большинство россиян предпочитают жить с родственниками или покупать собственное жилье.