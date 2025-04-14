Юрист предупредил, чем обернется нелегальная сдача квартиры
Юрист Билялова: неуплата налога со сдачи квратиры грозит тюрьмой
Собственники квартир, сдающие жилье без оформления и уплаты налогов, могут получить не только штраф, но и реальный тюремный срок. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Анастасия Билялова.
Специалист отметила, что закон не запрещает сдавать в аренду или найм собственное жилье. Тут главное помнить о необходимости заключить договор.
Во-первых, этот документ защитит интересы стороны. Во-вторых, позволит уплачивать налог с дохода: до пяти миллионов рублей — это 13% годовых, а за все, что свыше — 15%.
При отсутствии договора проблемы могут возникнуть у любой из сторон. К примеру, жильцы не оплатят сломанные вещи или не заплатят проживание.
Кроме того, Федеральная налоговая служба может оштрафовать за непредставление декларации. Штраф составит 5% от суммы неуплаченного налога, причем за каждый месяц просрочки. Кроме того, начисляются пени.
«Если сумма за три года превысила 2,7 миллиона рублей, предусмотрена уже уголовная ответственность», — предупредила юрист.
Возможен и штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а также принудительные работы до года, арест до шести месяцев или лишение свободы до года.
Ранее появилась информация, что большинство россиян предпочитают жить с родственниками или покупать собственное жилье.