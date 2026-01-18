Россиянам захотели разрешить предъявлять водительские права через MAX

В России автомобилистам могут разрешить предъявлять водительские права и регистрационные документы на транспортное средство через мессенджер MAX. Об этом сообщило РИА «Новости» , в распоряжении которого оказался соответствующий проект постановления правительства.

Из документа следует, что россияне смогут предоставлять сведения, используя двухмерный штрихкод. Его данные будут сверяться с информацией в «Госуслугах».

Изменения планируют внести в правила дорожного движения.

Ранее стало известно, что число зарегистрированных пользователей MAX превысило 80 миллионов, а общее число публичных каналов в мессенджере достигло отметки в 140 тысяч.