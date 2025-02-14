Россиянам захотели давать деньги за многолетние браки

В России предложили поощрять семейные пары, состоящие в официальном браке не менее 30 лет. Законопроект в Госдуму внесут депутаты фракции ЛДПР, документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

Авторы инициативы заявили, что его принятие будет способствовать укреплению института брака и сохранению традиционных семейных ценностей в стране.

«Супруги, прожившие в официальном браке со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния не менее 30 лет, имеют право на получение выплат к юбилею совместной жизни», — говорится в документе.

Депутаты предложили материально поощрить супругов в соответствии с прожитыми совместными годами. На 30-летие семейной жизни выплатить 30 тысяч рублей, на 40-летие — 40 тысяч рублей и так до юбилейной даты в 70 лет.

При этом в 19 субъектах РФ и ряде городов уже существуют подобные выплаты, но их размеры отличаются в зависимости от региона. Там чаще премируют супругов за 50-летие совместной жизни, но встречаются и такие даты, как 55, 60, 65, 70 лет.

Авторы проекта указали, что выплату к юбилею смогут назначить в течение 10 дней после обращения, а заявление нужно будет подать не позднее двух месяцев с даты юбилея через ЕГИССО, в МФЦ или лично.

Первое чтение проекта пройдет 14 февраля, сообщило издание Ura.ru.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов высказался об увеличении декретного отпуска.