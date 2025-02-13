Депутат Нилов: трехлетний декрет будет способствовать повышению рождаемости

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею об увеличении декретного отпуска до трех лет. Об этом сообщило ИА НСН .

Депутат положительно оценил инициативу. Он отметил, что такие меры нужно ввести в отношении хотя бы отдельной категории граждан. Речь идет, например, о семьях, где воспитывается ребенок с инвалидностью.

«Женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком и имеет стабильный доход, охотнее пойдет на рождение второго ребенка», — добавил парламентарий.

Он также отметил, что при необходимости можно будет изыскать дополнительные средства из федерального бюджета, однако это не повлияет на другие социальные выплаты.