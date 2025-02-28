Россиянам стало доступно больше операций по ОМС

Депутат Фролова: всем россиянам с полисом ОМС доступна операция на сердце

Все граждане России, имеющие полис ОМС, имеют право на высокотехнологичную помощь при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Врач-кардиолог поможет оформить направление на операцию, рассказала РИА «Новости» член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

«Необходимо начать с обращения к лечащему врачу-кардиологу территориальной поликлиники. Врач проведет обследование, оценит состояние пациента и оформит направление на получение специализированной помощи», — пояснила она.

Фролова отметила, что с 2025 года в базовой программе госгарантий, в том числе по полису ОМС, зафиксировали нормативы объемов и финансовых затрат для ряда сложных операций на сердце и сосудах. Теперь такую хирургическую помощь пациенты смогут получать в региональных медицинских организациях.

В числе видов лечения, финансируемых по программе ОМС, включены операции по установке стентов в сосуды сердца, операции по имплантации кардиостимулятора взрослым и другие.

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