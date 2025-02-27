Врач Жоголева: курс «вакцинации» от аллергии стоит не менее 120 тысяч рублей

В 2025 году прогнозируют раннюю и теплую весну, что означает возможное ускорение начала сезона аллергии на пыльцу растений. Какие методы современная медицина предлагает для борьбы с таким состоянием, рассказала аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева в беседе с KP.RU.
Наиболее действенным способом лечения врач назвала аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Этот метод напоминает вакцинацию: пациент получает дозу своего аллергена в виде лекарства, чтобы научить иммунную систему правильно реагировать на безвредные белки-аллергены.
Специалист напомнила, что АСИТ не включена в базовую программу обязательного медицинского страхования, и государство не гарантирует бесплатное предоставление данного вида терапии. Стоимость полного курса составляет не менее 120 тысяч рублей, добавила Жоголева.
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