Врач Жоголева: курс «вакцинации» от аллергии стоит не менее 120 тысяч рублей

В 2025 году прогнозируют раннюю и теплую весну, что означает возможное ускорение начала сезона аллергии на пыльцу растений. Какие методы современная медицина предлагает для борьбы с таким состоянием, рассказала аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева в беседе с KP.RU .

Наиболее действенным способом лечения врач назвала аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Этот метод напоминает вакцинацию: пациент получает дозу своего аллергена в виде лекарства, чтобы научить иммунную систему правильно реагировать на безвредные белки-аллергены.

Специалист напомнила, что АСИТ не включена в базовую программу обязательного медицинского страхования, и государство не гарантирует бесплатное предоставление данного вида терапии. Стоимость полного курса составляет не менее 120 тысяч рублей, добавила Жоголева.