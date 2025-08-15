Россиянам с судимостью могут запретить работать курьерами: что об этом известно

Госдума прорабатывает инициативу об установлении запрета на осуществление курьерской деятельности лицами с судимостью за определенные преступления. Об этом в канале в мессенджере MAX написал председатель ГД Вячеслав Володин.

«Прорабатываем ряд инициатив, среди которых установление запрета на курьерскую деятельность лицам, имеющим судимость за определенные преступления», — сообщил он.

Спикер нижней палаты парламента добавил, что депутаты также прорабатывают инициативу о повышении ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки.

«Всего запрет на курьерскую деятельность для работающих по патентам иностранных граждан установили в 32 регионах», — напомнил Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что у регионов есть право ввести обязательную аттестацию таксистов и курьеров с проверкой знаний правил общественного поведения и уровня владения русским языком.

Ранее российским учителям рекомендовали выявлять будущих преступников среди детей мигрантов.