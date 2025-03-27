Россиянам с питомцами из приютов предложили разрешить их бесплатную перевозку в транспорте

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Ярослав Самылин и Георгий Арапов предложили сделать бесплатной перевозку животных из приютов в поездах и самолетах. Они направили обращение министру транспорта Роману Старовойту, документ появился в распоряжении 360.ru.

Парламентарии отметили, что в России увеличилось число граждан, берущих животных из приютов. При этом большинство приютов все еще остаются переполненными.

«Считаем необходимым рассмотреть возможность принятия законодательных мер, создающих максимально комфортные условия для граждан, забирающих животных из приютов. Одной из таких мер может стать бесплатный провоз животных из приютов в поездах, самолетах и других видах общественного транспорта», — написали они в обращении.

Самылин и Арапов выразили мнение, что нововведение не повлечет за собой дополнительных расходов бюджетных средств.

«Просим вас оценить возможность реализации инициативы и в случае вашей поддержки поручить профильным органам исполнительной власти реализовать ее», — добавили авторы инициативы.

Ранее в России предложили новый способ борьбы с бездомными животными.