Диетолог Онуфрийчук: окружность талии больше 80 см у женщин говорит об ожирении

Ожирение — хроническое заболевание, при котором в организме накапливается слишком много жира. На его развитие влияет наследственность, переедание, малоподвижный образ жизни, гормональные нарушения. Оно может развиться из-за приема оральных контрацептивов или проблем с щитовидной железой.

Онуфрийчук назвала показатели, которые указывают на ожирение: индекс массы тела выше 27,5 кг/м² для людей в возрасте от 18 до 25 лет и выше 28 кг/м² после 26 лет; увеличение окружности талии больше 80 сантиметров у женщин и больше 94 сантиметров у мужчин.

Эксперт подчеркнула, что избыточный вес может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету II типа, некоторым видам рака и другим проблемам со здоровьем.