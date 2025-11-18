Россиянам с микроквартирами начали продавать половинки елок

В России выпустили в продажу половинки искусственных елок. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы» .

«Новинка создана для малогабаритного жилья, чтобы было удобно ставить вплотную к стене», — уточнили авторы канала.

Стоимость такой елки начинается от семи тысяч рублей.

Комментаторы пошутили, что это «елка для тех бедолаг, у кого студия», отметив, что с таким новогодним деревом в гости придет только половинка Деда Мороза, который подарит половинку подарка.

Ранее менеджер по направлению «Декор» компании Arlight Юлия Кузьмичева рассказала, что один из самых универсальных вариантов украшения новогоднего дерева и в целом пространства квартиры является гирлянда типа «роса».