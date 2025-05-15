Россиянам с хорошим здоровьем предложили давать налоговые вычеты

Депутаты от партии «Новые люди» Георгий Арапов и Ярослав Самылин предложили ввести в России новый налоговый вычет для граждан, прошедших диспансеризацию с хорошими результатами. Инициативу они отправили в Минздрав, документ появился в распоряжении 360.ru.

Парламентарии попросили ведомство рассмотреть возможность введения налогового вычета в награду за здоровый образ жизни для россиян старше 25 лет, чьи результаты диспансеризации оказались хорошими.

Под таковыми депутаты предложили считать отсутствие признаков вредных привычек, ожирения и других факторов риска, а также хорошие показатели для возрастной группы по ключевым направлениям. Имеются в виду дыхательная, сердечно-сосудистая и эндокринная системы, уровень сахара и холестерина в крови, а также артериальное давление.

Ранее стало известно, что для нескольких категорий россиян может появиться новая налоговая льгота.