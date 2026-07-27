Россиянам рекомендовали сдавать анализ на холестерин раз в пять лет

Сдавать анализ на холестерин необходимо в зависимости от возраста и факторов риска. Целесообразно проверять его с 25 лет раз в пять лет, если нет отягощенного анамнеза. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-кардиолог-липидолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова.

«С возрастом это стоит делать чаще: мужчинам после 40 лет и женщинам после 50 — раз в один-два года, а после 65 лет — ежегодно», — отметила она.

Врач добавила, что раз в год стоит проверяться людям с диабетом, гипертонией, лишним весом, а также тем, кто курит или имеет в семье случаи повышенного холестерина или ранних сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо холестерина, стоит следить за давлением. Это можно делать с помощью «умного» тонометра, который может передавать показания врачу через мобильное приложение, добавила Паукова.

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