Летом сдавать бесполезно: врач Жекайте назвала лучшие месяцы для проверки витамина D

Сдавать анализ на витамин D рекомендуется в конце зимы или начале весны, когда его уровень в организме достигает минимальных значений. Об этом в эксклюзивном интервью 360.ru рассказала ведущий научный сотрудник отдела наследственных и метаболических заболеваний ГБУЗ МО «НИКИ детства», кандидат медицинских наук Елена Жекайте.

Эксперт пояснила, что сезонность играет ключевую роль при оценке эффективности профилактического приема. Если в самый «провальный» период года показатели остаются в норме, значит, дозировка подобрана корректно.

«Самый низкий показатель у нас будет зима, начало весны. То есть это февраль, март, и это для нас должно быть ориентиром. Если мы достигли хороших показателей именно в этот период года, то мы можем продолжать прием профилактический витамина D именно в той дозе, которую принимаем», — объяснила Елена Жекайте.

Специалист также привела средние профилактические дозировки для разных возрастов. Детям первого года жизни рекомендуется начинать с 1000 международных единиц, дошкольникам — с 2000–3000 МЕ.

Средняя профилактическая норма для взрослых, по словам врача, составляет около 5000 МЕ в сутки. При этом она подчеркнула, что любое назначение должно быть индивидуальным и основываться на результатах анализа крови, а не на общих рекомендациях.