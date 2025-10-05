Россиянам рекомендовали не указывать в соцсетях свои полные данные

Россиянам не следует указывать в соцсетях свои полные фамилию, имя и отчество, а также дату рождения. Об этом со ссылкой на МВД сообщил ТАСС .

«Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что для полноценного общения и использования социальных сетей достаточно указывать только настоящие имя и фамилию. Правоохранители также посоветовали не оставлять в профиле номер телефона и ограничить критический объем информации на странице.

Ранее МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме, с помощью которой злоумышленники обманывают граждан. Преступники рассылают пользователям фальшивые письма о новом налоге от имени крупных банков. В сообщениях указывают, что со счетов якобы начнут снимать новый налог, от которого можно отказаться, перейдя по ссылке. При этом прикрепленный адрес оказывается фишинговым ресурсом.