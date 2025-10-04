Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под видом налога

МВД России предупредило граждан об очередной схеме мошенничества с рассылкой поддельных писем о новом налоге. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ведомства, злоумышленники рассылают письма якобы от имени крупных банков. В них говорится, что со счетов россиян скоро начнут списывать новый налог. Получателям предлагают срочно войти в личный кабинет и подписать «отказ от платежей», угрожая, что иначе им придется ежемесячно платить десятки тысяч рублей.

Мошенники оформляют письма в стиле реальных банков и добавляют ссылки на поддельные сайты, где нужно ввести номер телефона и подписать заявление. В МВД пояснили, что после этого злоумышленники используют введенные данные, чтобы получить доступ к настоящему личному кабинету клиента.

Центробанк ранее назвал 10 самых распространенных фраз мошенников. В регуляторе подчеркнули, что после определенных высказываний необходимо прекратить разговор.