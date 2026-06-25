Россиянам разъяснили, как токсичные рабочие чаты влияют на сотрудников

Директор по персоналу Олеся Бормотова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что токсичный рабочий чат может привести к ухудшению состояния сотрудников и снижению их вовлеченности в работу.

Она пояснила, что агрессивные споры, едкие комментарии и сомнительный юмор могут создать гнетущую атмосферу в коллективе. Это может привести к тому, что люди будут избегать общения, не задавать вопросы и меньше проявлять инициативу.

Бормотова отметила, что если чат не является обязательным для решения рабочих задач, сотрудник может покинуть его без каких-либо санкций. Если же через чат координируют работу, лучше обратиться к руководителю или HR, чтобы для канала ввели понятные правила общения, передает RT.