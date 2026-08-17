Россиянам расставили ловушку с цветами к 1 сентября

Злоумышленники придумали новый способ обмана россиян. Схема приурочена к 1 сентября, когда многие жители страны традиционно покупают цветы на праздник, рассказал ТАСС активист Галактион Кучава.

Мошенники, объяснил специалист, заранее рассылают россиянам СМС со ссылками на сайты, похожие на интернет-магазины. В сообщениях обещают большую скидку и торопят с оплатой. Цены в поддельных онлайн-шопах значительно ниже обычных.

Следующая страница сайта тоже выглядит вполне привычно: покупателю дают возможность выбрать товар и оплатить его картой. После транзакции букет россиянин просто не получит, такие магазины работают, как правило, не больше одного-двух дней.

Ранее в МВД предупредили о том, что мошенники взяли на вооружение схему с возвратом ошибочного перевода.