Россиянам рассказали, за какие конфликты с соседями можно сесть в тюрьму

Адвокат Губко: за мат при ссоре соседей могут оштрафовать до пяти тысяч рублей

Соседские конфликты могут обернуться уголовным разбирательством, если дело дойдет до клеветы или побоев. Об этом сообщили РИА «Новости» юристы.

По словам адвоката компании «Томашевская и партнеры» Владислава Губко, за мат в словесных конфликтах могут оштрафовать от трех до пяти тысяч рублей. Если одна из сторон говорит ложные сведения, порочащие честь и достоинство другой, то ее могут привлечь к уголовной ответственности.

«В наиболее тяжких случаях, когда человека заведомо ложно обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, у клевещущего есть риск лишиться свободы на срок до пяти лет», — сказал адвокат бюро «БВМП» Ярослав Земсков.

Юристы отметили: чтобы ложную информацию посчитали клеветой, она должна быть в устном, письменном виде или в интернете. Прямое высказывание соседу не считается.

Также уголовной ответственностью чреваты угрозы во время ссоры, но только в случае, если у потерпевшего есть реальные основания опасаться их реализации. Например, когда обидчик покажет ружье.

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