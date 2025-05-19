Россиянам рассказали, за какие конфликты с соседями можно сесть в тюрьму

Адвокат Губко: за мат при ссоре соседей могут оштрафовать до пяти тысяч рублей

Фото: РИА «Новости»

Соседские конфликты могут обернуться уголовным разбирательством, если дело дойдет до клеветы или побоев. Об этом сообщили РИА «Новости» юристы.

По словам адвоката компании «Томашевская и партнеры» Владислава Губко, за мат в словесных конфликтах могут оштрафовать от трех до пяти тысяч рублей. Если одна из сторон говорит ложные сведения, порочащие честь и достоинство другой, то ее могут привлечь к уголовной ответственности.

«В наиболее тяжких случаях, когда человека заведомо ложно обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, у клевещущего есть риск лишиться свободы на срок до пяти лет», — сказал адвокат бюро «БВМП» Ярослав Земсков.

Юристы отметили: чтобы ложную информацию посчитали клеветой, она должна быть в устном, письменном виде или в интернете. Прямое высказывание соседу не считается.

Также уголовной ответственностью чреваты угрозы во время ссоры, но только в случае, если у потерпевшего есть реальные основания опасаться их реализации. Например, когда обидчик покажет ружье.

Ранее жительница Ярославля замучила своих соседей. Она открыла салон красоты прямо в доме.

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