Хозяйка салона красоты замучила жильцов дома в Ярославле

Жительница Ярославля открыла салон красоты в жилом доме и уже несколько лет мучает соседей. Причиной конфликта стал незаконный снос несущей стены, сообщил Telegram-канал Baza.

Салон красоты открылся на Большой Октябрьской улице в 2021 году. Для этого предпринимательница выкупила нежилое помещение в подвале и квартиру на первом этаже.

По словам жильцов, женщина незаконно снесла несущую стену и перекрытия, чтобы сделать салон двухэтажным. Когда горожане стали высказывать претензии, она наняла людей, которые включали громкую музыку по ночам.

Спустя время из-за сноса несущей стены между подвалом и первым этажом дом стал трещать. После того, как владельцы квартир обратились в суд городская администрация назначила экспертизу и направила своих сотрудниц на место для проверки.

Однако чиновницы провели в салоне пару минут, а потом вышли со словами, что «закроют глаза на это дело».

Жильцы дома уже написали коллективную жалобу в мэрию Ярославля. По данным канала, теперь действия сотрудниц администрации проверит прокуратура.

Ранее в Москве пьяная женщина вломилась в салон красоты и украла товар на 20 тысяч рублей.