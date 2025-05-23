Россиянам рассказали, за что можно засудить работодателя

Если работодатель нарушает права сотрудников, то ему это может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат МКА «Советник-центр» Константин Шипило.

По его словам, работодателя могут оштрафовать до 100 тысяч рублей, если органы прокуратуры или Рострудинспекция установят факты нарушения прав работника. Речь идет, в частности, об уклонении от оформления трудового договора, задержки выплаты зарплаты, взыскания штрафов или вынужденных переработках.

Шипило добавил, что работодателя даже могут дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет.

Кроме того, если сотрудника незаконно уволили, то суд может обязать руководителя организации выплатить работнику средний заработок за все время вынужденного прогула.

Адвокат предупредил, что в Уголовном кодексе РФ содержится целый перечень статей, предусматривающих привлечение должностных лиц работодателя к уголовной ответственности.

Например, за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение лица предпенсионного возраста, беременной или женщины, имеющей детей до трех лет.

По словам адвоката, работник может обратиться за юридической помощью или к профсоюзным организациям, чтобы защитить свои права. В этом случае трудовой спор скорее разрешится.

Ранее ­в Санкт-Петербурге бывший работник предприятия в Колпино отсудил почти шесть миллионов рублей за почти два года вынужденного прогула.