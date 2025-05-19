Петербуржец отсудил почти 6 млн рублей за два года вынужденного прогула

Бывшему работнику предприятия в Колпино удалось защитить свои трудовые права после ряда судебных разбирательств. Подробности сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП РФ по городу.

Суд встал на сторону 45-летнего мужчины, который был уволен с должности заместителя генерального директора по экономико-правовым вопросам. Увольнение произошло в связи с сокращением штата работников, но бывший сотрудник посчитал его незаконным, так как расторжение трудового договора произошло без согласования с акционерами.

Увольнение действительно признали нелегальным. В инстанции постановили взыскать в пользу петербуржца порядка шести миллионов рублей за почти два года вынужденного прогула.