Россиянам рассказали, в каком случае может позвонить полицейский

Ирина Волк: полицейские звонят только для приглашения в подразделение

Сотрудник полиции может позвонить гражданину только для того, чтобы пригласить его в подразделение. Если причина другая, значит на том конце провода мошенник. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

«Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение. Все остальное — угрозы, запугивания — это явные признаки мошенников», — сказала она.

По словам Волк, аферистам нужно ввести жертву в заблуждение. В стрессе человек хуже соображает, поэтому становится уязвимым для обмана.

Ранее МВД предупредило, что мошенники стали притворяться высокопоставленными чиновниками с помощью поддельных аккаунтов в мессенджерах. Для этого аферисты даже пользуются дипфейк-технологиями — имитируют небольшой видеозвонок с потенциальной жертвой, а потом переходят на переписку, ссылаясь на плохую связь.