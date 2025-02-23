Россиянам рассказали, в каких случаях наследство может перейти к государству

Если наследуемое имущество никто не примет, то по закону оно перейдет в собственность государства. Об этом РИА «Новости» рассказал московский нотариус Илья Радченко.

Как уточнил Радченко, наследство может отойти к государству в случае отсутствия наследников по закону и завещанию, потери наследниками права наследования или решения отказаться от наследства без указания, в чью пользу.

Однако, по словам нотариуса, вместе с имуществом наследнику переходят и долги. В случае, когда государство наследует задолженности, все претензии перейдут государству в пределах стоимости имущества, которое получит страна.

Ранее юрист рассказал, что раздел имущества при разводе является одной из наиболее сложных и неприятных процедур для обеих сторон. Ведь многие пары не осознают, что относится к совместной собственности.