Юрист Дубинин: при разводе важно определить перечень совместного имущества

Раздел имущества при разводе является одной из наиболее сложных и неприятных процедур для обеих сторон. Управляющий партнер консалтинговой компании «Дубинин & партнеры» Олег Дубинин в беседе с «Известиями» поделился рекомендациями, как организовать процесс раздела имущества максимально спокойно и продуктивно.

Первым шагом, по словам Дубинина, должно стать определение перечня совместного имущества. Многие пары не осознают, что относится к совместной собственности. Таковым считается имущество, приобретенное супругами вместе или каждым из них отдельно, если оно куплено на общие сбережения, накопленные в браке. Однако имущество, полученное одним из супругов бесплатно (например, в дар, по наследству или в ходе первой приватизации муниципального жилья), не включается в совместную собственность.

После определения имущества, подлежащего разделу, Дубинин советует создать перечень активов, чтобы распределить их между сторонами развода. На данном этапе возможно достижение взаимовыгодного соглашения, учитывающего интересы обоих супругов. Если договориться не удается, можно провести оценочную экспертизу для установления стоимости активов и последующего справедливого распределения.