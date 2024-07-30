Россиянам рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

Юрист Дзгоева: размер пенсии могут уменьшить, если человек снова вышел на работу

Россиянам могут уменьшить размер пенсии в двух случаях — трудоустройство пенсионера или прекращение права на получение определенной доплаты. Об этом РИА «Новости» рассказала замруководителя, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

Эксперт объяснила, что российское законодательство не предусматривает лишения части пенсии, но ее размер может уменьшиться в ряде случаев.

«Это может быть либо прекращение права на определенную доплату, на увеличение размера пенсии, а также трудоустройство пенсионера (в 2024 году для работающих пенсионеров еще не предусмотрена индексация пенсии)», — сказала Дзгоева.

По ее словам, пенсионеру, получающему, например, повышенную фиксированную выплату в связи с наличием иждивенцев, перестанут ее начислять в случае их совершеннолетия или смерти.

Кроме того, возможно и приостановление пенсии. Такое происходит, когда выплату не получают шесть месяцев подряд или инвалид не явился на переосвидетельствование в учреждение МСЭ.

Могут возникнуть и другие ситуации, но возобновление выплаты пенсии произойдет при устранении обстоятельств, вызвавших ее приостановку.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что с 2025 года на прибавку к пенсии людям старше 80 лет и гражданам с первой группой инвалидности направят больше шести миллиардов рублей.