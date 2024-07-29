Депутат Бессараб заявила, что на прибавку к пенсии людям старше 80 лет уйдет больше 6 миллиардов рублей

С 2025 года в России для граждан старше 80 лет и людей с первой группой инвалидности будет введена новая доплата к пенсии в размере 1,2 тысячи рублей. По оценкам, государство выделит более шести миллиардов рублей на эти выплаты, сообщила «Ридусу» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Данная доплата будет предоставляться ежемесячно в качестве компенсации за уход. В настоящее время для получения этой суммы пожилым людям или инвалидам первой группы необходимо предоставить информацию о своем помощнике в соответствующие органы. Однако с января следующего года новые 1200 рублей будут выплачиваться всем категориям граждан без необходимости подачи заявлений, отметила депутат.

Она объяснила, что в настоящее время в нашей стране такие выплаты получают около 2,5 миллиона россиян. Ежемесячный фонд, предусмотренный для этих целей, составляет порядка 3,4 миллиарда рублей. В соответствии с оценками Социального фонда, количество получателей увеличится в два раза, таким образом, ежемесячные расходы составят свыше шести миллиардов рублей. Эти выплаты будут ежегодно индексироваться с учетом инфляции.