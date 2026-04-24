Россиянам рассказали, в каких регионах будут сильные ливни

Синоптик Тишковец: на юге центральной части России и Кубани будут сильные дожди

В пятницу самые интенсивные дожди ожидаются на юге центральной части России, севере и востоке Черноземья, в Краснодарском крае и на юге Урала. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

По словам синоптика, 24 апреля синоптическую карту Русской равнины определяет североатлантический циклон с ненастьем. В его тыловой части через северо-запад и запад начнет поступать арктический воздух, из-за чего осадки станут смешанными.

«Самые сильные ливни прошумят на юге Центральной России, севере и востоке Черноземья, Кубани и юге Урала», — сказал Тишковец.

Также он обратил внимание, что довольно большое количество снега выпадет на Кольском полуострове. Там температура останется ниже климатической нормы на несколько градусов.

Днем на Русском Севере ожидается от 0 до +5 градусов, в центральных районах — от +4 до +9 (местами до +12), на южных территориях — от +10 до +15.

Москвичей тоже ждет непогода. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сегодня в столице будет холод и сильный ветер.