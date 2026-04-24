Холодно и ветрено будет в Москве 24 апреля

Синоптик Леус: в Москве сегодня холодно и ветрено, без существенных осадков

Холод и сильный ветер придут в Москву в пятницу. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, Москва и Подмосковье сейчас находятся под влиянием тыловой холодной части циклона, центр которого уходит в район Средней Волги.

«В такой ситуации ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, без существенных осадков, лишь на юго-востоке области пройдут кратковременные осадки, преимущественно в виде снега», — рассказа Леус.

Температура воздуха в Москве составит +5…+7 градусов, по области — +3…+8. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, но останется ниже нормы — 736 миллиметров ртутного столба.

В субботу осадков не ожидается. Ночью термометры покажут -1…+1, днем воздух прогреется до +8…+10 градусов.

Накануне в столице суточное атмосферное давление упало до рекордно низкого уровня.