Россиянам рассказали, у кого могут изъять земельный участок

Депутат Гаврилов: без регистрации землю поставят на учет как бесхозяйный объект

Россияне могут лишиться земельного участка, если своевременно не зарегистрируют его в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). Об этом РИА «Новости» рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Депутат объяснил, что органы местного самоуправления выявляют правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, внесенных в госреестр. При этом внесение в него таких сведений не означает, что право зарегистрировано.

«Если проведенные органами местного самоуправления мероприятия не позволили выявить правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, не прекратившего свое существование, уполномоченный орган представляет заявление о постановке такого объекта недвижимости на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимости», — пояснил он.

Гаврилов добавил, что участком можно распоряжаться только при его регистрации в ЕГРН. При этом информация об объекте должна отражаться на портале госуслуг и в личном кабинете на официальном сайте Росреестра.

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