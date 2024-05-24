Депутат Спиридонов предложил расширить льготную программу арендного жилья на Арктическую зону
Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил расширить действие льготной программы доступного арендного жилья на регионы в Арктической зоне. Об этом сообщил RT.
Депутат напомнил, что президент РФ Владимир Путин определил освоение данной территории как неоспоримый приоритет.
По мнению парламентария, увеличение области действия программы окажет положительное влияние на демографическую ситуацию. Также среди плюсов — сокращение оттока населения и привлечение специалистов.
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