Россиянам рассказали способы уменьшить коммунальные платежи

Температура в квартире по нормативу не должна опускаться ниже 18 градусов, а в угловых комнатах ниже 22 градусов. Если в квартире холоднее, то жильцы имеют право на перерасчет платежей за тепловую энергию. Об этом РИА «Новости» рассказала доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

Чтобы получить право на перерасчет, нужно зафиксировать факт нарушения нормативов, отметила эксперт. Для этого необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, которая должна зафиксировать температуру и составить акт при свидетелях. Акт можно составить самостоятельно с соседями. После этого документ отправляют в УК, которая должна пересчитать платежи.

«Кроме того, в случае аварийных ситуаций, когда дом остается без отопления на длительное время, например, более суток, перерасчет должен быть проведен автоматически», — пояснила Свечникова.

Есть и другие способы уменьшить коммунальные платежи. Жильцы могут установить многотарифный счетчик, учитывающий потребление энергии в разное время суток. Снизить расходы на электроэнергию можно и посредством утепления окон, что позволит отказаться от дополнительных обогревателей. Эксперт также рассказала о льготах и компенсациях для малоимущих.

Расчетный центр Подмосковья напомнил правила начисления платы за отопление. В платежках снова появилась строка «Отопление», а плата за тепло начисляется только в отопительный сезон.