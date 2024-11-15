Расчетный центр Подмосковья напомнил правила начисления платы за отопление

В платежках снова появилась строка «Отопление» у жильцов домов, где установлены общедомовые приборы учета, а плата за тепло начисляется только в отопительный сезон — семь месяцев. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Расчет платы в таких домах проводится с учетом площади дома и квартиры, объема потребления и тарифа. Тарифы на 2024–2025 годы для каждого поставщика можно найти на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области и в платежке от МосОблЕИРЦ.

Если ОДПУ вышел из строя, не введен в эксплуатацию или его межповерочный интервал истек, расчет производится по замещающим данным: сначала по среднемесячному потреблению, затем по нормативу, который утверждает местное самоуправление. При наличии индивидуального теплосчетчика к его показаниям добавляется доля общедомового потребления, рассчитанная пропорционально площади квартиры.

Напомним, ОДПУ входят в состав общего имущества, и их обслуживание обеспечивает управляющая компания, а ввод прибора в эксплуатацию — обязанность ресурсоснабжающей организации. Все вопросы о состоянии и показаниях общедомовых приборов учета решает управляющая организация, а за качество отопления отвечает поставщик.