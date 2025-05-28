Россиянам рассказали, сколько отгулов можно взять для диспансеризации

RT: работники до 40 лет могут раз в три года взять выходной для диспансеризации

По закону работникам полагаются оплачивемые выходные для диспансеризации и день отдыха после сдачи крови. Об этом RT заявил заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков.

По его словам, сотрудники до 40 лет без ущерба для зарплаты могут раз в три года взять выходной для диспансеризации. Пенсионерам и предпенсионерам полагается два свободных дня в год, а людям после 40 — один нерабочий день ежегодно.

Также оплачиваемые отгулы предоставляются работникам, которые сдают кровь. Один из дней можно отложить и использовать в другое время.

«После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику положен день отдыха (это непосредственно день сдачи крови и еще один дополнительный день отдыха)», — рассказал Ветерков.

Ранее сервис «Работа.ру» выяснил, что около 38% занимались рабочими задачами во время отпуска. Работодатели оплачивали такие переработки лишь в каждом четвертом случае.