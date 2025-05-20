«Работа.ру»: 38% россиян иногда приходилось работать в отпуске

Сервис «Работа.ру» поделился результатами исследования о переработках в отпуске. Выяснилось, что 38% респондентов занимались выполнением рабочих задач во время отдыха, а каждый пятый делает это регулярно, сообщил RT .

В большинстве случаев (55%) работодатели не компенсируют переработку во время отпуска сотрудников. Лишь в четверти ситуаций (24%) работа в отпуске оплачивалась, а в 14% — оплачивалась периодически.

Эксперты выделили несколько причин, по которым россияне вынуждены заниматься трудовой деятельностью в отпуске. Так, 55% участников рассказали, что у них просто не было замены. Еще 33% связывают подобные случаи с нехваткой персонала и большим объемом задач. А 27% сознательно работают в выходные и в отпуске, чтобы увеличить свой доход.